Girne’ye 20 bin kök yeni zeytin fidanı

Zeytinlik köyü girişinde devletin Girne Belediyesine hibe ettiği 6 dönümlük alana fidan dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında, zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi ”inde ilk somut adımlar önceki gün atıldı.Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali öncesinde, Girne Bölgesine 20 bin kök yeni zeytin fidanı kazandırılarak, zeytinciliğin geliştirilmesinin amaçlayan proje kapsamında, Girne Belediyesi’ne gönderilen ilk fidanlar toprakla buluştu.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliğiyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle, belediyeler arasındaki işbirliğinin önemli bir noktaya taşındığını vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzalanan “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya Projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti.Projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerinin daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydeden Güngördü, yaklaşık 1 milyon 100 bin Türk Liralık projenin 600 bin Türk Liralık kısmının Türkiye Belediyeler Birliği, 500 bin Türk Liralık bölümünün ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.1974 sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı 1 buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle iyice azalarak 600bin civarına geldiğini anımsatan Güngördü, 21 yıl önce hayat verdikleri Zeytin Festivaliyle, bu konuda bir duyarlılık geliştiğine vurgu yaptı.Bu projeyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.Proje kapsamında, sadece Girne Belediye sınırları içinde değil, Karşıyaka’dan, Tatlısu’ya kadar olan kuzey sahil şeridinde, 20 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumunun yapılacağını, kadın istihdamının destekleneceğini, zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından budama ilaçlama makineleri gibi ekipmanlarla tarımsal makineleşme desteği de verileceğini dile getiren Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.Projenin ilk fidanlarının belediyeye devlet tarafından hibe edilen Zeytinlik Köyü girişindeki 6 dönümlük araziye, festivaline katılacak konuk belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri belediye meclis üyeleri ve idari personeli tarafından dikileceğini söyleyen Güngördü, Pandeminin, yerel üretimin, üretmenin önemini bir kez daha güzler önüne serdiğini anımsatarak, devletin yerel üreticiyi teşvik etmek ve güvence yaratmak amacıyla, zeytin harnup gibi yerel ürünlerde taban fiyatı belirlemesi gerektiğine vurgu yaptı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep’in, UNESCO Yeşil Şehirler kategorisinde yer aldığını anımsatarak, Yeşil şehirle yeşil ada arasındaki bu projenin hayırlı olmasını diledi.Pandeminin birçok alanda alışkanlıkları değiştirdiğini, yeşile doğaya dönüşün, yerel üretimin yeniden önem kazandığını dile getiren Karadağ, son yıllarda belediyecilik alışkanlıklarının altyapı belediyeciliği anlayışından uzaklaşarak, yerini, insanı ilgilendiren her alanda hizmet vermeyi hedefleyen sosyal belediyecilik anlayışına bıraktığını belirtti.Konuşmaların ardından, festivale katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye’den 13, İtalya’dan 1, Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, idari personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri, proje kapsamında ülkeye gelen ilk fidanları, Zeytinlik köyü girişinde devletin Girne Belediyesine hibe ettiği 6 dönümlük alana diktiler.