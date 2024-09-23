Girne’nin En Güzel Balkonları Seçildi

Evkaf İyilik Gönüllüleri ve KKTC Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “En Güzel Balkon Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.









Çevre sevgisini arttırmak, kent peyzajına katkıda bulunmak amacıyla yapılan yarışmaya Girne halkı yoğun ilgi gösterdi. Jüri üyeleri, özgün fikirleri ve estetik anlayışlarıyla dikkat çeken tasarımları değerlendirirken, Akdeniz ruhunu en iyi şekilde yansıtan balkonları seçti.



KKTC Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı ve İyilik Gönüllüleri’nden oluşan jüri heyeti tarafından Nursel Malkoçoğlu’nun balkonu “En Güzel Balkon” ödülüne layık görüldü. Ayrıca Havva Yavuztürk ikincilik, Gülümser Akıncı üçüncülük ödülünü kazanırken, Almira Dal ve Hakan Dinç’e de mansiyon ödülü verildi.



Çevre bilincinin artırılması ve görsel zenginliğin sağlanması adına yapılan bu etkinliğe katılım sağlayan tüm duyarlı vatandaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz.