Girne’den ‘Kuzeyin Oğlu’ geçti

Girne Arkın Group Fest24 kapsamında sahne alan Volkan Konak, yaklaşık 4 bin 500 kişi karşısında sahneye çıkarak, unutulmaz bir performans sergiledi

Girne Amfi Tiyatro, 13 Eylül Cuma akşamı muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında sahne alan Volkan Konak yaklaşık 4 bin 500 kişi karşısında sahneye çıkarak, unutulmaz bir performans sergiledi. Saat 21:00’de başlayan konser boyunca Konak, en sevilen şarkılarını, muhteşem görsel şovlarla birlikte seyircisine sundu. Girne’ye unutulmaz bir akşam yaşatan ‘Kuzeyin Oğlu’ Girne’den tam not aldı.

Öte yandan 'Girne Arkın Group Fest 24', üçüncü haftasına başladı.

Bugün saat 20.00’de Melisa Karanlık ve Orkestrası Liman Merkez Sahne’de şarkılarını seslendirecek. 18 Eylül Çarşamba akşamı ise saat 21:00’de Girne Amfi Tiyatro’da, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Grönholm Methodu’ seyirci karşısına çıkıyor.

19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20.00’de, Liman Merkez Sahne'de yer alıyor. 20 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfi Tiyatro, saat 21.00’de ‘Mor ve Ötesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Eylül Cumartesi günü ise ‘3. Gastro Show’ Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri konsepti ile saat 17.00 itibarı ile Ramadan Cemil Meydanı’nda halk ile buluşuyor.

12 Eylül Perşembe günü başlayan ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’, 4 gün boyunca kültür - sanat ve sporun adresi oldu.

Önceki gün 06:00’da Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, 11.00’de Plaj Voleybolu, 18.00’de Sandalye Oyunu, 19:00’da Limbo Dans Yarışması ve 20.00’de Retro Çalgıcılar konseri gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süregelen müsabakaların ödül törenleri gerçekleştirildi