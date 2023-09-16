Girne’de müzikseverler Reva ile coştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Girne Arkın Group Fest 23” etkinliği kapsamında Reva Grubu dün, Ramadan Cemil Meydanı'nda konser verdi.Belediyeden verilen bilgiye göre, grubun Türkçe pop konserini izleyenler, sanatçılara dans ederek eşlik etti ve keyifli anlar yaşadı.