Girne’de dolu dolu festival

Girne Arkın Group Fest24, 30 Ağustos’ta başlıyor. 40 gün boyunca sürecek olan ve birbirinden özel kültür ve sanat etkinliğine sahne olacak festivalde Gipsy Kings, Melek Mosso, Zeynep Bastık, Volkan Konak ve Duman konserleri de yer alacak

Girne Arkın Group Fest24, Merit International sponsorluğunda başlıyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Girne Arkın Group Fest24 kapsamında birbirinden özel kültür ve sanat etkinliği, 40 gün boyunca halkımız ile buluşuyor.

30 Ağustos – 11 Ekim tarihlerinde hayat bulacak olan Girne Arkın Group Fest24, Girne Colony Hotel’de dün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Festival programı şöyle:



3 Eylül: ‘Cotton Club Dance Show’

4 Eylül: İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Hırçın Kız’

6 Eylül: ‘Melek Mosso’,

11 Eylül: LTB Tiyatrosu ‘Tartüf 24’,

13 Eylül: ‘Volkan Konak’,

14 Eylül: ‘3. Cimnastik Şöleni’,

18 Eylül: KKTC Devlet Tiyatroları ‘Grönholm Metodu’,

20 Eylül: ‘Mor ve Ötesi’,

25 Eylül: Ankara Devlet Tiyatrosu ‘100 Yıllık Destan - Ateş’,

26 Eylül: ‘Gipsy Kings’ Featuring Andre Reyes,

27 Eylül: ‘Zeynep Bastık’,

28 Eylül: ‘Sıla 4 ve dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkılar Konseri’,

30 Eylül: ‘Ali’m Folklorik Müzikal Tiyatro Oyunu’

11 Ekim: ‘Duman’ konseri ile final

Ayrıca birbirinden özel Kıbrıslı sanatçıların da yer alacağı konserlerin yanı sıra 2. MÜZler Sanat Sempozyumu’, ‘3. Gastro Show’, ‘Vintage Bazaar’, ‘2. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ etkinlikleri hayat buluyor.

40 gün boyunca devam edecek Girne Arkın Group Fest24 kapsamında gelenekselleşmiş ‘16. Ozanköy Pekmez Festivali’, ‘23. Zeytin Festivali’ ile ‘2. Antis Deniz Festivali’, değerli halkımıza ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ŞENKUL: “GİRNE ADINA MUTLULUK VERİCİ”

Şehri, yaşayanlarına sevdirmek ve aidiyet hissinin insanlarda yeşermesi adına hayat verdikleri Girne Arkın Group Fest24’e katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, spor kültür ve sanatın birlikte hayat bulacağı Girne Arkın Group Fest24’ün, herkesin mutlu anılar kazanacağı bir festival olması temennilerini dile getirdi.

Ne zaman şehrin bir ihtiyacı doğrultusunda sponsor kurumlardan bir talepte bulunsalar, düşünmeden olumlu cevap aldıklarını hatırlatan Şenkul, bunun Girne adına mutluluk verici bir durum olduğuna dikkat çekti. Festival kapsamında yer alan sanatçılar ve organizasyonlar hakkında kısa bilgi veren Şenkul, özellikle ülke sanatçılarının yer aldığı organizasyonların önemine işaret ederek bu anlamda çok özenli çalışıldığının altını çizdi.

“MERKEZİ HÜKÜMETLER YETERLİ DESTEK SAĞLAMIYOR”

Merkezi hükümetlerin kültür sanat etkinliklere yeterli destek sağlamadığına dikkat çeken Şenkul, bu noktada oluşan açığı büyük anlamda belediyelerin üstlendiğine ve bunun da sponsorların varlığı ile gerçekleştiğine işaret ederek; tüm belediyelerin bu bağlamda ciddi çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Ortaya konan bu ciddi emeği küçümsemeye veya lekelemeye çalışan bazı bireylerin de var olduğunu vurgulayan Şenkul, herkesin bu keyifli 40 günün tadını çıkarması temennilerinde bulundu.

ASLANTAŞ: “BU TÜR ORGANİZASYONLARDA YER ALMAKTAN MUTLUYUZ”

Örf adet ve kültürün paylaşıldığı bu tür kapsamlı organizasyonlarda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Arkın Group adına Otel Yöneticisi Barış Aslantaş, sanata ve sanatçıya değer vererek festivale katkı koyan herkese teşekkür etti ve mutlu bir festival dönemi temennisinde bulundu.

PINAR: “BAŞARILI BİR FESTİVAL GEÇİRMEK DİLEĞİ İLE”

Adanın gözdesi Girne’ye büyük katkı sağlayan bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkür ederek, “başarılı bir festival geçirmek dileği ile…” şeklinde konuştu.



