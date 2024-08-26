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Girne’de çocuklara "survivor" yarışması yapıldı

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Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklara yönelik “survivor” yarışması düzenledi.

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Girne’de çocuklara "survivor" yarışması yapıldı
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Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen yarışma aynı zamanda etkinliklerin son faaliyeti de oldu.
 
Takım çalışmasını teşvik eden yarışma, Kervansaray Halk Plajı’nda dün, 5-8 ve 9-13 yaş kategorilerinde düzenlendi.

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