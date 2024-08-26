Girne’de çocuklara "survivor" yarışması yapıldı

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen yarışma aynı zamanda etkinliklerin son faaliyeti de oldu.
Takım çalışmasını teşvik eden yarışma, Kervansaray Halk Plajı’nda dün, 5-8 ve 9-13 yaş kategorilerinde düzenlendi.
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