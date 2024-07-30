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Girne’de çocuklar için dolu dolu etkinlikler

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Girne Belediyesi yaz tatili programları 8-13 yaş grubu ile devam ediyor

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Girne’de çocuklar için dolu dolu etkinlikler
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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yaz tatili etkinlik programları, ağustos ayında devam ediyor.
Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çeşitli atölyelerle yapılan 5-12 yaş yaz tatili programı tamamlandı. Yaz tatili etkinlik programı 8-13 yaş grubu ile devam edecek. 
Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak yapılacak. 
25 Ağustos Pazar günü ise hem 5-8 yaş ve 9-13 yaş grupları için Survivor Yarışması düzenlenecek. 
Etkinlik programı şu şekilde:
“3 Ağustos Cumartesi:  11.00 - 12.00: El İşi Atölyesi, 12.00 - 13.00: Takı Tasarım Atölyesi, 13.00 – 14.30 Rodin Müzesi Gezisi (Eğitmen: Nevin Halis)
4 Ağustos Pazar: 11.00 – 12.30: 1 Resim 1 Ressam (Fikret Mualla) (Eğitmen: Nevin Halis), 12.30 - 14.00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
10 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Kendi Maskeni Tasarla, 12.00 – 13.00: Toka Atölyesi, 13.00 - 14.30: Yaratıcı Sanat Atölyesi
11 Ağustos Pazar: 9.30 – 11.30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi
17 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Magnet Atölyesi, 12.00 – 13.00: Tatlı Atölyesi, 13.00 – 14.30: Yaratıcı Sanat Atölyesi
18 Ağustos Pazar: 9.30 – 11.30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi
24 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Çerçeveni Yarat Atölyesi, 12.00 – 13.00: Yaratıcı Sanat Atölyesi, 13.00 14.30: Takı Tasarım Atölyesi
25 Ağustos Pazar: 10.00 – 12.00: 5-8 Yaş Survivor Yarışması, 13.00 – 15.00: 9-13 Yaş Survivor Yarışması
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinlikler için kayıt yaptırılması gerektiği, kayıtların 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranarak yapılabileceği belirtildi. 
 
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