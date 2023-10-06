Girne, Zeytin Festivali ile renklendi

Girne’de bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali başladı. Festival, lezzetli zeytin ürünleri, yerel sanat ve kültür gösterileri, konserler ve daha birçok etkinlikle 8 Ekim’e kadar sürecek

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali’nin açılışı önceki akşam gerçekleştirildi.'Girne Arkın Fest 23' kapsamında geleneksel tütsü yakımı ile başlayan festivalin açılış konuşmasını Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaparken etkinlikte Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın konuşma gerçekleştirdi.Geleneksel tütsü yakımı ile başlayan Zeytin Festivali, lezzetli zeytin ürünleri, yerel sanat ve kültür gösterileri, konserler ve daha birçok etkinlikle 8 Ekim’e kadar sürecek.Festival, yerel zeytin üreticilerinin ürünlerini sergileyerek zeytinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında festivalin ve Zeytinlik Festivali’nin önemini vurguladı.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmasında 40 gün süren festivalin Girne’ye yakışan ve Girnelilerin istediği şekilde süren bir festival olduğunu dile getirdi.Festival programına Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun halk dansları gösterisi ile devam edildi. Ardından, Türkiye'den festival için gelen Çankaya Belediyesi'nin Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun halk dansları gösterisi yer aldı.Zeytinlikli kadınların eski gelinlik ve nişan elbiseleri ile nostaljik bir kıyafet gösterisi sunulan gece Niyal Öztürk Band'in müziği eşliğinde konserle devam etti.Genç Sanatseverler Derneği de festivalin bir parçası olarak halk dansları gösterisi sergiledi.Gece sonunda ise, festivalin ana sahnesinde SOS Grubu sahne aldı.