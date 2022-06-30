Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin eserlerini bir araya getiren “İkinci Bahar” sergisi, Çalışma Bakanı Taçoy tarafından Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açıldı

Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk ve tek olan 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne devam eden katılımcılar tarafından hazırlanan “İkinci Bahar” sergisi; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Girne Milletvekili Fikri Toros’un katıldığı törenle açıldı. Sergi, 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

“İkinci Bahar” resim sergisinin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’de 60+ Tazelenme Üniversitesi projesini hayata geçiren Girne Üniversitesi’ni tebrik ederek başladığı konuşmasında “Bu eserleri bizlerle buluşturan tüm kıymetli öğrencilerimizi takdir ediyorum” diyerek başladı.

Bakan Taçoy, 60 yaşın üzerindeki emekli vatandaşların sosyal hayatlarını verimli kullanabilecekleri ve topluma fayda üretmeye devam etmelerinin önünü açan benzer bir projeyi, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ile de hayata geçireceklerini söyledi.

Sosyal projelerin artırılmasını gerektiğini söyleyen Bakan Taçoy, “Tüm bu sosyal projeler, insanlığa verilen bir destek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, sosyal güvenlik kısmında yaşlı haklarını ve yaşlıların ruh sağlığını içeren birçok çalışmaya adım atmaya gayret ediyorum. Girne Üniversitesi’nin 60+ Tazelenme Üniversitesi ile başlattığı çalışma ilham alacağımız bir örnek niteliğindedir” dedi.

Törende konuşan Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Dünyada ve ülkemizde ortalama yaş sınırının artmasıyla birlikte aktif ve başarılı bir yaşlanma daha büyük bir önem kazandı. Bu nedenle ihtiyaçları karşılayabilmek için Girne Üniversitesi olarak 2018’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez 60+ Tazelenme Üniversitesi’ni hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

60+ Tazelenme Üniversitesi projesinin topluma birçok değer kattığını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreç. Bizler de 60+ Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş üzerindeki insanlara bu yönde olanaklar sunuyoruz” dedi. “İkinci Bahar” sergisindeki eserleri incelerken, 78 yaşında resme başlayan ve bugün dünyada “Büyükanne Moses” adıyla modern sanatın en önemli isimlerden birine dönüşen Anna Mary Robertson Moses’ı hatırladığını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “İnanıyorum ki, 60+ Tazelenme Üniversitesi katılımcıları arasından da çalışmalarıyla öne çıkan isimler olacaktır” dedi.

Serginin açılışında konuşan 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, sözlerine “Bugün bizler için mihenk taşı sayılabilecek çok önemli bir gün” ifadesi ile başladı.

60+ Tazelenme Üniversitesi projesinin KKTC’deki temellerini 2018’de düzenledikleri Uluslararası Yaşlanan Toplum ve İnsan Sempozyumu ile attıklarını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Toros, “İtiraf etmem gerekirse o dönemde, 60+ Tazelenme Üniversitesi için heyecan duymakla birlikte KKTC’de karşılığını bulabileceğine dair şüphelerim vardı. Ancak sadece dört katılımcı ile başladığımız programımız programımız, bir yıl içinde 90 kişiye ulaşma başarısını gösterdi. Çok mutluyuz” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, COVID-19 pandemi dönemine de değinerek “Yaşadığımız pandemi yüzünden birçok olumsuzluk yaşadık. Bu programa gönülden inanarak tüm bu olumsuzlukları göğüsleyen üniversite yönetimimiz, destek veren hocalarımız ve öğrenme aşklarıyla toplumumuza örnek teşkil eden tüm katılımcılarımız sayesinde bugün sizlerle beraber, programımızın seçmeli derslerimizden bir olan resim dersinin ilk meyvesini alıyoruz” dedi.

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden ve aynı zamanda resim derslerini de veren Zülal Karlıova, serginin açılış konuşmasında duyduğu heyecanı ve mutluluğu paylaştı. Zülal Karlıova “Sosyal sorumluluk prensibiyle yola çıkarak KKTC’de hayata geçirdiği 60+ Tazelenme Üniversitesi ile bizlere ücretsiz eğitim görme ve ders verme imkanı sağlayan Girne Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

+60 Tazelenme Üniversitesi’ne ikinci döneminde katıldığını söyleyen Karlıova, “İlk yıl yoğun programım nedeniyle dahil olamamıştım. Ancak ikinci yıl, ilk işim 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak oldu. Bununla birlikte üniversitemizin öğrencilerine resim dersi vermem konusunda teklif geldi. Ancak ilk dersimizin yapılacağı gün COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Fakat biz pes etmedik. Okulumuz online olarak derslerimize devam edebileceğimizi söyledi ve bugün burada çeşitli tekniklerle yapılmış 20 eseri sizlerle buluşturduk. Bu güzel ailenin bir parçası olduğumdan dolayı çok mutluyum” dedi.

