Girne müziğe doydu

‘Girne Arkın Group Fest24’ etkinlikleri coşku ile devam ediyor

‘Girne Arkın Group Fest24’ etkinliklerinde 27 Eylül Cuma akşamı, bu kez sahnede Zeynep Bastık yer aldı. Türkiye’nin popüler ismi Zeynep Bastık, dinleyicileri ile yaklaşık 2 saat boyunca birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Girne Amfitiyatro’yu dolduran yaklaşık üç bin beş yüz kişi muhteşem bir geceye imza attı.

Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan ve 60 yıldır halkla bütünleşen Sıla-4 grubu ise, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında sahne aldı.

“Sıla 4 ve Dostları 60. Yıl Konseri” önceki akşam Girne Amfitiyatro’da yapıldı.

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde, zaman zaman duygusal, zaman zaman ise neşeli anlar yaşandı.

Grup üyelerinden Erdinç Gündüz’ün rahatsızlanması sebebiyle sadece Ferahzad Gürsoy’un katılabildiği konserde, ülkenin önde gelen sesleri, Sıla 4 şarkılarını seslendirdi.

Konserin en duygulandıran anının, bir grup gencin sahnede işaret dili ile “Garanfil” şarkısını seslendirmesi olduğu ifade edilen açıklamada, şarkı boyunca izleyenlerin de, işaret dili ile şarkıya eşlik ettiği belirtildi.

Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan ve 60 yıldır halkla bütünleşen Sıla-4 grubu, konserde bayrağı gençlere devretti.

Görevin artık genç müzisyenlerden oluşan ‘Sıla-4 Dostları’nda olduğunu belirten Ferahzad Gürsoy, bu bağlamda hayatlarına dokunan herkese teşekkür etti.