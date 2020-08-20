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Girne çarşı esnafı sorunlarına çare arıyor

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Girne çarşı esnafı sorunlarına çare arıyor
Girne çarşı esnafı ülkede ve dünyada yaşanan koronavirüs süreci nedeniyle oldukça zor günler yaşıyor.
Başta maddi sorunlar olmak üzere çeşitli sorunları görüşmek için Başbakan Tatar ve bazı bakanlar ile bölge milletvekillerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek. Pia Bella Otel'de yarın sabah saat 8.30'da yapılacak toplantıya tüm bölge esnafı davet edildi.
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