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Girne Belediyesi’nin çocuklara özel yaz tatili etkinlik programları devam ediyor

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği yaz tatili etkinlik programı devam ediyor.

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Girne Belediyesi’nin çocuklara özel yaz tatili etkinlik programları devam ediyor
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Temmuz ayı boyunca her hafta sonu, çocuklar için çeşitli atölyelerle dolu hazırlanan program dahilinde, Mandala Atölyesi, Seramik Atölyesi, Küçük Prens Atölyesi, Magnet Atölyesi, Toka Tasarım Atölyesi, Aksesuar Atölyesi ve Yaratıcı Sanat Atölyesi etkinlikleri yapıldı.

Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde yapılan etkinlikler bu hafta da devam ediyor.
Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabiliyor.
 
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