Girne Belediyesi,“Vintage & Antika Pazarı” düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada etkinliğin 24 Haziran Cumartesi günü, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, 15.00- 20.30 saatleri arasında düzenleneceği kaydedildi.



Açıklamada, Vintage & Antika Pazarında, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünün bir arada görmenin mümkün olacağı belirtildi.



Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, efemera, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunulacak.



Etkinlikte ayrıca, Hüseyin Altan ile Çağın Dostel’in gitar/obua dinletisi ve DJ Hass-e’nin nostaljik plaklardan Türkçe - İngilizce müzik dinletisi yer alacak.



Kahve ve atıştırmalıkların yer alacağı stantlar gün boyu hizmet verecek.

