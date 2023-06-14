banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Girne Belediyesi “Vintage & Antika Pazarı” düzenliyor

banner953

Girne Belediyesi,“Vintage & Antika Pazarı” düzenliyor.

banner825
Girne Belediyesi “Vintage & Antika Pazarı” düzenliyor
banner931
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada etkinliğin 24 Haziran Cumartesi günü, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, 15.00- 20.30 saatleri arasında düzenleneceği kaydedildi.
 
Açıklamada, Vintage & Antika Pazarında, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünün bir arada görmenin mümkün olacağı belirtildi.
 
Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, efemera, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunulacak.
 
Etkinlikte ayrıca, Hüseyin Altan ile Çağın Dostel’in gitar/obua dinletisi ve DJ Hass-e’nin nostaljik plaklardan Türkçe - İngilizce müzik dinletisi yer alacak.
 
Kahve ve atıştırmalıkların yer alacağı stantlar gün boyu hizmet verecek.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.