Girne Belediyesi'nin eğitimleri devam ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin Covid-19 pandemi süreci öncesinde başlattığı eğitimler devam ediyor.

Girne Belediyesi, çalışanlarına, “İş sağlığı ve güvenliği” konularında eğitim verdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin Covid-19 pandemi süreci öncesinde başlattığı eğitimler devam ediyor.

Eğitim, Girne Belediyesi personeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Sıdıka Geylan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Anıl Çağdan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü eğitmeni Halil Erdim tarafından verildi.



GÜNGÖRDÜ

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; 28 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, belediye ve Belpaz çalışanlarına açık hava ve park bahçe birimlerine, çalışmaları esnasında olası iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Güngördü, çalışanların yaptıkları işin doğasında var olan tehlike ve risklerin farkına varmalarını ve farkındalıklarını artırmak amacıyla birimlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini söyledi.

Güngördü “Amacımız işin insana, insanın da işe uyumlu hale getirilmesini sağlayıp çalışanlarımızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korumak, ayrıca evlerine en az işe geldikleri sağlıkta göndermektir” dedi.

