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Girne Belediyesi'nin çocuklar için yaz tatili etkinlik programları başlıyor

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Girne Belediyesi'nin çocuklar için yaz tatili etkinlik programları başlıyor
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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için yaz tatili etkinlik programı düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, temmuz ayı boyunca her hafta sonu, çocuklar için çeşitli atölyelerle dolu keyifli ve öğretici bir program hazırlandı. Etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde yer alacak ve ücretsiz olacak.
Katılım için önceden kayıt yaptırmak gereken etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabilecek.
Etkinlik takvimi şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:00 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
14 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Gezegen Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi
14:30 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
20 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:30 - 15:00: Küçük Prens Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
21 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Seramik Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: Takı Tasarım Atölyesi
14:00 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
27 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:00: El İşi Atölyesi
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:30 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
 
28 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Gezegenler Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi

14:30 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi


 
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