Girne Belediyesi çocuklar için plaj oyunları düzenliyor

Girne Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri 1 Temmuz’da saat 10.00'da plaj oyunlarıyla başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kervansaray Belediye Plajı’nda 6-12 yaş grubu çocukların katılımıyla 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde iki gün sürecek plaj etkinliğine kayıtlar sürüyor.

Açıklamada, pandemi nedeniyle bu yıl kısıtlı katılım kabul edilecek olması nedeniyle ön kayıt yaptırılması gerektiği, kayıt ve bilgi için, 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 08 numaralı telefonların aranabileceği duyuruldu; katılımcı ve ailelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.