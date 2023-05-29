Girne Belediyesi Çocuk Şenliği 3 Haziran’da

Girne Belediyesi 3 Haziran Cumartesi günü Çocuk Şenliği düzenleyecek.Girne Belediyesi Sosyal işler Amirliğinden verilen bilgiye göre, Girne Barış Parkı’nda 14.00 – 21.00 saatleri arası düzenlenecek ücretsiz şenlikte birbirinden güzel etkinlikler yer alacak.Etkinlikte, yiyecek – içecek stantları ve şişme oyun parklarının yanı sıra, Şht. Hasan Cafer İlkokulu folklor gösterisi, The Illusionist Enver Ateş gösterisi, Karaoğlanoğlu İlkokulu Çocuk Korosu, 23 Nisan İlkokulu bando gösterisi, Obüs Show (kukla – jonglör gösterisi) ve ateş gösterisi yer alacak.