Girne Belediyesi bir dizi çevrim içi seminer düzenliyor

"Sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir toplum” hedefiyle düzenlenecek seminer dizisi pazar günü Kolan Hastanesi iş birliğinde saat 11.00’de “Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı”yla başlayacak. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Sinan Eken, Beslenme Uzmanı Dr. Seren Avcı, Psikolog Cansın İskender, başta anne adayları olmak üzere, katılımcılarla bir araya gelecek

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi tarafından, Ekim-Kasım aylarını kapsayan dönem için hazırlanan çevrim içi seminer programı kapsamında 11 uzman, 11 farklı konu başlığıyla Zoom platformu üzerinden katılımcılarla buluşacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir toplum” hedefiyle düzenlenecek seminer dizisi pazar günü Kolan Hastanesi iş birliğinde saat 11.00’de “Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı”yla başlayacak. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Sinan Eken, Beslenme Uzmanı Dr. Seren Avcı, Psikolog Cansın İskender, başta anne adayları olmak üzere, katılımcılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında, 12 Ekim Salı günü saat 19.30’da Psikolog Pembe Ardıç, “Ergeni Anlamak ve Ergenle İletişim”; 19 Ekim Salı 19.30’da Uzman Psikolog Süheyla Timuçin “Çocuğumla Cinselliği Nasıl Konuşabilirim?” ve 26 Ekim Salı 19.30’da Uzman Dr. Yeliz Engindereli “Boşanmış veya Boşanma Kararı Almış Anne Babaların Çocukları” konularında bilgiler aktaracak.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, saat 11.00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”; Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet” ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Avukat Deniz Düzgün de, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları” konularını irdeleyecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, saat 19.00’da Akademisyen Avukat Çiçek Göçkün Bayramoğlu “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.

Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verileceği, kayıt ve detaylı bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

GÜNGÖRDÜ: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak insan odaklı çalışmalara çok önem verdiklerini belirterek, kentte yaşayan çocuk, yetişkin ve yaşlılara, başta dezavantajlı gruplara destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitimin hayatın her anında önemine işaret eden Güngördü, tüm herkesi, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çatısı altından başta çocuklarla ilgili olmak üzere çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili uzmanların verecekleri çevrim içi eğitimlere katılmaya çağırdı.

KADIOĞLU: “SORUNLARIMIZ ORTAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, Merkez’in, hayatın farklı alanlarında sorunlarla baş etmede insanlara destek verme misyonu taşıdığını belirterek, “Sorunların sadece tek bir kişiye ait olmadığı, ortak olduğu düşüncesiyle, uzmanların desteği; bu seminerlerden sahip olacağımız farkındalık ve bilinçle sıkıntılarımız, soru ve sorunlarımıza birlikte çözüm ve cevap bulacağız” dedi.