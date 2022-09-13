Girne Belediyesi 1. Gastro Show etkinliği cumartesi günü yapılıyor

Girne Belediyesi, Kıbrıs mutfağının tanıtılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve gastro turizmine ön ayak olma hedefiyle, cumartesi günü 1. Gastro Show etkinliğini gerçekleştiriyor.

Girne Bandabuliya’da 12.00-22.00 saatleri arasında yer alacak etkinlikte, Kıbrıs mutfağı tanıtılacak, geleneksel orijinal Kıbrıs lezzetleri sıcak bir şekilde hazırlanarak, katılımcılara sunulacak ve ambalajlı yerel ürünlerin satışı yapılacak.Etkinlik kapsamında, ayrıca, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, 13.30-15.00 saatleri arasında “Otantik Kıbrıs Mutfağı” konulu panel yer alacak.- Belediye Başkanı Güngördü: “Kıbrıs mutfağı gastronomi açısından çok büyük bir zenginlik ve potansiyele sahip”Belediye’den yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk olacak etkinlik için bugün Girne Bandabuliya’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Nidai Güngördü, organizasyonu düzenlemekteki amaçlarının Kıbrıs mutfağını tanıtmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, gastro turizmin gelişmesine katkıda bulunmak ve Kıbrıs mutfağıyla ilgili detaylı bir çalışma yapmak olduğunu vurgulayarak, organizasyonun bir kıvılcım olacağına inanç belirtti.Gastro turizmin, dünyada turizm hareketliliğinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Kıbrıs mutfağının gastronomi açısından çok büyük bir zenginlik ve potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Güngördü, ülkede, bu zenginliğin turizme entegre edilmesinde geç kalındığını ifade etti.Akdeniz ve adadan geçen farklı kültürlerin mutfaklarıyla harmanlanmış, Kıbrıs mutfağı ve burada kullanılan ürünlerin orijinalliğinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Güngördü, 1. Gastro Show Girne etkinliğini düzenlerken, orijinal ve otantikliğe sadık kalmak için Kıbrıs mutfağıyla ilgili duayenler Mustafa Şah ve Zekai Altan’dan oluşan bir danışma kuruluyla iş birliği yaptıklarını anımsattı.Ülke üniversitelerinde gastronomi bölümlerinin yaygınlaşmasının da sevindirici olduğunu dile getiren Güngördü, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.Etkinlikte, gastro showlar yanında, otantik Kıbrıs mutfağının ele alınacağı bilimsel panelin de yer alacağını dile getiren Güngördü, tüm vatandaşları davet etti.Toplantıda konuşan, danışman kurulu üyelerinden gurme-şef, eğitmen Mustafa Şah ise, ülkede bir ilk olan etkinliği düzenleyen Girne Belediyesini kutlayarak, turizm endüstrisinde gastronominin çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Bir diğer Kurul üyesi, turizmci araştırmacı yazar Zekai Altan da, bunun ileriki yıllarda turizm hareketliliği yaratacak bir gastro festivale dönüşmesini diledi.“12.00: Açılış konuşmaları ve stantların gezilmesi12.30: Halk dansları gösterisi ( Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu) (dış mekan alan)12.45- 15.30: Müzik yayını13.30- 15.00: Panel (Otantik Kıbrıs Mutfağı) Yer: Girne Sanat Galerisi15.30 Halk dansları gösterisi (Girne Genç Sanatseverler Derneği ) (dış mekan alan)16.00-16.45: Klasik müzik dinletisi Trio (iç alan)16.45-17.00: Klasik Trio ara17.00- 17.45: Klasik Müzik Trio (iç alan)17.45-19.30: Müzik yayını19.30-20.30: Kıbrıs havaları Trio (iç alan)20.30-20.45: Ara (Kıbrıs Havaları quartet)20.45-21.45: Kıbrıs havaları Trio (iç alan)22.00: Kapanış”