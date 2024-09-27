"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında bu akşam Zeynep Bastık konseri var

“Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu akşam Zeynep Bastık sahne alacak.
Girne Amfi-Tiyatro’da yer alacak konser saat 21.00’de başlayacak.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre dün akşam ise “Gipsy Kings by Andre Reyes” festival kapsamında konser verdi. Grup böylece, dünya turunun bölgedeki son ayağını Girne’de tamamlandı.
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