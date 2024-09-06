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‘Girne Arkın Group Fest 24’ kapsamında bu akşam Melek Mosso konser verecek

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‘Girne Arkın Group Fest 24’ kapsamında bu akşam Melek Mosso konser verecek
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Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu akşam saat 21.00’de, Girne Amfi Tiyatro’da Melek Mosso konseri gerçekleşecek.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Melek Mosso konseri için kapıda bilet satışı yapılacağı kaydedildi. Festivalde yarın Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda ‘Vintage Bazaar’ düzenlenecek.
-Dün akşamki etkinlikler
Festival kapsamında dün Liman Merkez Sahne’de iki farklı etkinlik sahnelendi. Etkinliklerden ilki saat 19.30’da, İngiltere’den gelen ‘Give or Take’ dans ve modern tiyatro ekibi tarafından sahnelenen gösteri olurken, ikinci etkinlik ise Gizem Akbil ve Orkestrası’nın konseri oldu.
 
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