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Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış

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Girne Arkın Group Fest 24, Duman grubunun muhteşem kapanış konseriyle sona erdi

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Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
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Girne Arkın Group Fest 24, Duman grubunun kapanış konseriyle sona erdi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro'da sahne alan Duman, performansıyla  müzikseveri coşturdu ve festivalin son gecesine damgasını vurdu.

Grubun sevilen parçaları, ‘Senden Daha Güzel,’ ‘Kufi,’ ‘Elleri Ellerime,’ ve ‘Her Şeyi Yak’ dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, Girne'nin tarihi atmosferinde müzikle dolu bir akşam yaşandı.

Konserden hemen önce, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’ festivalin ana sponsoru Merit Park’a verdikleri desteklerden dolayı Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin'e plaket sundu. 
 
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