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Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret etti

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Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret etti

Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Girne Ada Lions Kulübü 2022- 2023 Dönem Başkanı Nafia Özakalın ile birlikte Alev Ulubay, Gülten Hastunç ve Ayça Palaz da hazır bulundu.

KHYD’den verilen bilgiye göre, Derneğin en büyük gelir kaynağı olan 2. El satış dükkanlarında satılması için etiketli ve 2. El kıyafet bağışında bulunan Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Özakalın; Derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve her zaman yardımlarının süreceğini ifade etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de Girne Ada Lions Kulübü’nün dernekte ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. 

Girne Ada Lions kulüp üyelerinin Güney Kıbrıs’a hasta taşıyan minibüsleri geçmişte derneğe büyük bir cömertlikle bağışladıklarını ve her yıl da mutlaka KHYD’ye katkıda bulunduklarını söyledi.

Kocaismail, tüm hastalar adına başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

 
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