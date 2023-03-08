Girişimci Kadınlar Kooperatifi üretim satış ve eğitim merkezini tanıttı

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Gİ-KA KOOP kuruluşunun ikinci yılında ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınların emeklerinin karşılık bulması, kadınlara kazanç alanı sağlanması amacı ile Gİ KA KOOP istasyon üretim, satış ve eğitim merkezinin tanıtım etkinliği gerçekleştirdi

Girişimci Kadınlar Kooperatifi (Gİ-KA KOOP), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Gİ-KA KOOP istasyon üretim, satış ve eğitim merkezinin tanıtım etkinliği düzenledi.Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı.Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Gİ-KA KOOP kuruluşunun ikinci yılında ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınların emeklerinin karşılık bulması, kadınlara kazanç alanı sağlanması amacı ile Gİ KA KOOP istasyon üretim, satış ve eğitim merkezinin tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.Etkinlik kapsamında, Gİ-KA KOOP ürünlerinin satışlarından elde edilen gelir ise geçici yaşam evleri yapımı amacıyla Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na bağışlanacak.-KavukluEtkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, deprem dolayısı ile büyük kayıplar yaşandığını ifade etti. Kavuklu, yaraların sarılması için el birliği ile çalışılacağını belirtti.Kadınların varoluşunun bilinmesinin ve eşitliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Kavuklu, girişimci kadınların depreme yönelik destek verdiğini kaydetti.Kavuklu, kırsal kesimdeki üreten kadınların ürettiği ürünleri bir merkezde toplama, ekonomiye katkıda bulunma, Kıbrıs Türk kültürünün devamlılığını sağlama ve kadınları daha da güçlendirme amacında olduklarını söyledi.-TaçoyÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, kadının hak ve hukukunun arandığı günün anısına devam eden bir süreç olduğunu anımsattı.Kadının olduğu yeri daha ileriye götürmenin mücadelesini veren düşüncenin halen devam ettiğini ifade eden Taçoy, kadının hakkının toplumda her zaman için vazgeçilmez bir noktada olduğunu vurguladı.Taçoy, bunun ekonomik değere dönüşmesi noktasında Gİ-KA KOOP’un kurulduğunu ve bu yerin kadınların ekonomik yaşantısına katkı sağladığını anlattı.Gİ-KA KOOP İstasyonunda kadınların ürettiği ürünlerin ekonomik kazanca dönüştürüldüğünü söyleyen Taçoy, kadınlara verilen değerin ifade edilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti.Taçoy, kötü bir süreçten geçildiğini ve acılar yaşandığını anımsattı ve istasyonun ekonomik döngüye kavuşturmanın önemine işaret etti.Girişimci kadınlar ile birlikte hareket etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Taçoy, kadınların katkılarının takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.-FeyzioğluTürkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “Kadınlar başaracak. Türkiye başaracak. Kadınlar başaracak, KKTC başaracak” dedi.Kadınların girişimci, üretici ve sermaye sahibi olarak başaracağını kaydeden Büyükelçi Feyzioğlu, “bir toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Bir toplumun yarısı yere bağlanmışken o toplumun kanatlarının üzerinde uçması söz konusu değil” şeklinde konuştu.Büyükelçi Feyzioğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde biz yolumuza kararlılıkla devam ederken kadınların başarması için de onların engelli koşu değil, eşit şartlarda bir koşu yapmasını sağlamak zorundayız. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yapmaya gayret ettik. Ben de huzurunuzda bundan sonra daha da büyük bir şevkle yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.Deprem acısının unutulmasının mümkün olamadığını belirten Büyükelçi Feyzioğlu, ancak acı ile başa çıkmanın en etkili yolunun çalışmak ve başarmak olduğunu vurguladı.Büyükelçi Feyzioğlu, girişimci kadınların da bunu başardığını ifade etti.-TatarCumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, deprem dolayısı ile duyulan üzüntüyü dile getirdi.Gİ-KA KOOP İstasyon Üretim, Satış ve Eğitim Merkezi projesinin uzun zamandır gündemde olduğunu belirten Tatar, bu kapsamda iki yıldan beridir çalışmalar yapıldığını anlattı.Cumhurbaşkanı Tatar, farklı bölgelerden Kıbrıs Türk kadınlarının girişimciliği ve becerileri ile başarıya ulaştıklarını kaydetti ve birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.Bütün kadınların gününü kutlayan Tatar, Kıbrıs Türk Kadınının bu ülkede yıllardan beridir tüm olumsuzluk ve haksızlıklara rağmen ekonomik ve sosyal hayatta kendi irade ve başarıları ile yer aldığını vurguladı. Tatar, bu yerin de ileriki süreçte daha sağlam bir zeminde olacağına inanç belirtti.Tatar, “Böyle değerlerin, böyle varlıkların kamu alanında hepimiz için KKTC’nin yararına değerlendirilmelerinin doğru bir karar olduğunun altını çizerim” dedi.İstasyonun turistlerin de durak noktası olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk kadınının ürettiklerinin turistler tarafından görülmesinin ülkeye değerli bir çalışma ve katkı olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından istasyonun tanıtım filmi gösterildi.