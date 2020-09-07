GİGEM’in gençleri Akdeniz Köyü sahilinden 306 kilo plastik temizledi

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Sıfır Atık Kıbrıs ve Lapta Belediyesi işbirliğiyle yaptığı etkinlikle Akdeniz Köyü Sahili’nde 306 kg plastik atık topladılar





Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Sıfır Atık Kıbrıs ve Lapta Belediyesi işbirliğiyle, Clean Fest geçtiğimiz günlerde 100’den fazla katılımcıyla gerçekleşti.

Gençler, Akdeniz Köyü’nü Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden Engin Şah eşliğinde ziyaret ederek bölgenin zengin tarihi mirasına kısa bir yolculuk yaptı. Ardından Akdeniz Kaplumbağa Koruma Sahili'ne gidilerek toplanılan deniz kabuklarından üretimler yapıldı. 100'ü aşkın kişiyle birlikte sahilden 306 kg plastik atık toplayarak bu sahilde dünyaya gelecek olan kaplumbağaların denizle buluşmalarına kolaylaştıracak temiz bir alan yaratmaya katkıda bulunarak, Spot (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) yönetiminde bu sihirli atmosferde 200'den fazla yavru yeşil deniz kaplumbağasının denizle ilk tanışmasını tanıklık ettiler.

Etkinliğe gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Girne Gençlik Gelişim Merkezi, sosyal sorumluluk bilinci güçlü gençlerin her zaman yanında olduklarını, ve bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için sosyal medyadan takip edilebilir.

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