banner480
banner69
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
150 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
27 0
 
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
39 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
668 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
26 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
banner460

GİGEM’in gençleri Akdeniz Köyü sahilinden 306 kilo plastik temizledi

banner476

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Sıfır Atık Kıbrıs ve Lapta Belediyesi işbirliğiyle yaptığı etkinlikle Akdeniz Köyü Sahili’nde 306 kg plastik atık topladılar

GİGEM’in gençleri Akdeniz Köyü sahilinden 306 kilo plastik temizledi
 
 
Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Sıfır Atık Kıbrıs ve Lapta Belediyesi işbirliğiyle, Clean Fest geçtiğimiz günlerde 100’den fazla katılımcıyla gerçekleşti.
Gençler, Akdeniz Köyü’nü Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden Engin Şah eşliğinde ziyaret ederek bölgenin zengin tarihi mirasına kısa bir yolculuk yaptı. Ardından Akdeniz Kaplumbağa Koruma Sahili'ne gidilerek toplanılan deniz kabuklarından üretimler yapıldı. 100'ü aşkın kişiyle birlikte sahilden 306 kg plastik atık toplayarak bu sahilde dünyaya gelecek olan kaplumbağaların denizle buluşmalarına kolaylaştıracak temiz bir alan yaratmaya katkıda bulunarak, Spot (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) yönetiminde bu sihirli atmosferde 200'den fazla yavru yeşil deniz kaplumbağasının denizle ilk tanışmasını tanıklık ettiler.
Etkinliğe gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Girne Gençlik Gelişim Merkezi, sosyal sorumluluk bilinci güçlü gençlerin her zaman yanında olduklarını, ve bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirttiler.
SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için sosyal medyadan takip edilebilir.
https://www.facebook.com/sosgigem
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.