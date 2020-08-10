Gençlik Dairesi Gönüllü Liderleri “Temiz Bırak” etkinliği gerçekleştirdi

Gençlik Dairesi Gönüllü Liderleri Alevkayası’nda çadırlı kamp düzenleyerek, “Temiz Bırak” etkinliği gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Daire Müdürü Hasan Eren ve görevli personel de etkinliğe katılırken, kamp kurarak çevreyi temizleyen gençler, kamp bitimi sonunda da temiz bir halde bırakarak ayrıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, etkinliği gerçekleştiren gönüllü liderlere teşekkür ederken, toplumda “çevreyi temizleyelim” yerine “çevremizi kirletmeyelim” bilincinin yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyayı ve KKTC’yi etkisi altına alan Koronavirüs’e de dikkat çeken Eren, etkinliği kendi içlerinde sayıyı artırmadan ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen önlemlerine uyarak gerçekleştirdiklerini ekledi.