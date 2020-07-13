“Gençlerimiz yok olmayacağımızı kanıtladı”

Erhürman, “Üretim varsa toplum var olur, çünkü üreten yok olmaz” diyerek gençlerin yaptığı etkinlik sayesinde Kıbrıs Türk toplumunun yok olmayacağını kanıtladıklarını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki akşam, Gençlik Merkezi Birliği’nin Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi katkılarıyla düzenlenen “Üreten Gençler Buluşması”nı ziyaret ederek, ürünleri inceledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman’a ziyaretinde Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Gençlik Örgütü yöneticileri de eşlik etti.

CTP olarak uzun bir süredir “Üreten Yok Olmaz” sloganı altında yerli üreticileri desteklediklerini anımsatan Erhürman, küçük toplumların ancak üretim yaparak varlıklarını sürdürebileceklerine işaret etti.

Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin küçük bir toplum olduğunu ve dünyadaki tüm diğer küçük topluluklar gibi varlığını ve kültürünü geleceğe taşıyabilme endişesi taşıdığını vurguladı. Bir toplumun var olabilmesi için o toplumdaki gençlerin üretim yapması gerektiğine değinen Erhürman, “Üretim varsa toplum var olur, çünkü üreten yok olmaz” dedi. Gençlerin yaptığı etkinlik sayesinde Kıbrıs Türk toplumunun yok olmayacağını kanıtladıklarını ifade eden Erhürman, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konuşmanın ardından “Üreten Gençler Buluşması”nda kurulan stantları tek tek gezen Ana Muhalefet CTP Lideri Erhürman, ürün sahiplerinden bilgi aldı. Ürünlerin üretim süreçleri hakkında da bilgi alan Erhürman, bu tip faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.