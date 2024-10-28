Gelibolu İlkokulu farkındalık yarattı

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü Gelibolu İlkokulu sosyal aktivitelere de büyük önem veriliyor.Gelibolu İlkokulu "1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında her yıl okul çevresinde yaptığı etkinliğini bu yıl da düzenledi. Gelibolu İlkokulu müdürü Mustafa Kırcıoğlu’nun konuşması ile başlayan "1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde okula pembe kıyafetleri ile öğretmen, öğrenci ve okul çalışanları, kortej oluşturarak başbakanlık ışıklarına yürüdüler.Okul idaresi ve öğretmenlerin kontrolünde hazırladıkları pankartlar ve pembe balonlarıyla kaldırımda duran öğrenciler, yoldan geçenleri meme kanseri konusunda bilinçlendirdiler. Araç sürücüleri ise kornalarıyla öğrencilere büyük destek verdiler.