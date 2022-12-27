Geleneklerimiz, gelecek nesillere aktarıldı

Öğretmen Akile Ruh tarafından köyü Hisarköy’de bulunan “Aycan Volkan Kültür Evi”ndeki ilk etkinlikte golifa ve mesellerimiz hem çocuklara hem de ailelerine anlatıldı

Girne bölgesinin küçük köylerinden Hisarköy geçtiğimiz hafta sonu çocuklara yönelik düzenlenen geleneklerimizle ilgili bir etkinlik büyük ilgi gördü.

Aslen Hisarköylü olan öğretmen Akile Ruh tarafından organize edilen ve kısa bir süre önce köyün aktif olarak kullanılmayan eski okul binasına eski öğretmenleri ve köylü rahmetli Aycan Volkan’ın isminin verildiği “Aycan Volkan Kültür Evi”ndeki ilk etkinlik yapıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Akile Ruh ilk etkinliği çocuklar için yapmak istediklerini ifade ederek “Kültürümüzün bir parçası olan mesellerimiz ve golifamız unutulmasın diye de yılbaşı öncesi bu iki etkinliği birarada yapmak istedik” dedi.

24 Aralık Cumartesi günü yapılan etkinliğe çocukların davet edildiğini belirten Ruh “İlginç olan şuydu, etkinliğe çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi. Köyümün neneleri dedeleri oturup çocuklarla birlikte masal dinledi.”

Golifayı hiç bilmeyen çocuklar ve aileler olduğunu ve bu vesileyle golifanın neden yapıldığını, nasıl yapıldığını öğrenmiş olduklarını söyleyen Ruh, bu etkinlikle Golifa’yı tatma fırsatı bulanlar olduğunu vurguladı.

Yapılan etkinliği eğlenceli yılbaşı oyunları ve resim etkinliği ile de bitirdiklerini belirten Akile Ruh arzu edenlere de ayrıca Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları ve İki Parça şiir kitabını imzaladığını sözlerine ekledi.

