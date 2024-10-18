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“Geçmişten Günümüze Geçitkale Halk Dansları Gecesi” yarın yapılacak

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“Geçmişten Günümüze Geçitkale Halk Dansları Gecesi” yarın yapılacak
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“Geçmişten Günümüze Geçitkale Halk Dansları Gecesi” yarın yapılacak.

Geçitkale Kent Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak etkinlikte, mani atışmaları ve halk dansları gösterileri sunulacak.
Etkinliğe, tüm halk davet edildi.
 
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