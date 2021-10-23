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Geçitkale'de yarın  “Pembe Pazar” etkinliği düzenleniyor

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Geçitkale Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi'nin organizasyonunda Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle 24 Ekim,2021 Pazar günü Geçitkale Kasaba Meydanı'nda “Pembe Pazar” etkinliği düzenleniyor

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Geçitkale'de yarın  “Pembe Pazar” etkinliği düzenleniyor
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Geçitkale Belediyesi,  Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın  “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.

“Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlik  10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek.

Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla  etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.
Etkinlikte üreten kadınların birbirinden lezzetli yiyecek, el emeği göz nuru el işleri, takı, kıyafet...vs çeşitli stantlar, oyun grupları yer alacak.
Grup Otantik, Geçitkale Belediye Orkestrası konseri yanı sıra Mesaryanın Yıldızları Cimnastik gösterisi ve Judo Ekibi gösterileri olacak.

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