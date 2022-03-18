Geçitkale Belediyesi, Mart 9’u etkinliği bu pazar yapılıyor

Geçitkale Belediyesi, geleneksel Mart 9’u kutlamalarının pazar günü yapılacağını duyurdu.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü düzenlenecek piknik, Geçitkale-Tatlısu ana yolunun 10. kilometresinde Mallıdağ mevkiinde bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda yer alacak.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında, piknik alanına giriş için herhangi bir ücret alınmayacağın belirtti ve baharın gelişinin piknikle kutlanmasının 1974 öncesinden günümüze kadar gelen bir gelenek olduğunu kaydetti.

Öztaş, tüm halkı pikniğe davet etti.