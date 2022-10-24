Gazimağusa’da yarın “Meme Kanseri Semineri” düzenleniyor

Antik Mağusa Vakfı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle “Meme Kanserine Yönelik Farkındalık Semineri” düzenleniyor

Seminerler, yarın Gazimağusa Maraş MGA seminer salonunda ve 28 Ekim Cuma günü Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde saat 18.00’de yapılacak.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Karaoğlan, Yrd. Doç. Dr Gözde Okburan ve Uzm. Fzt.Ferdiye Zabit tarafından verilecek seminerlerde, “Meme Kanseri Farkındalığı”, “Kanserin Oluşum ve Önlenmesinde Beslenmenin Rolü”, “Meme Kanseri Tedavisinde Fiziksel Egzersiz” ve “Lenfödeme Yönelik Yaklaşımlar” konuları işlenecek.Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Antik Mağusa Vakıfı olarak her yıl ekim ayında, meme kanserine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, toplumdaki tüm kadınların, bu konu ile farkındalık sahibi olmalarını amaçladıklarını, bu konuda üniversitelerle iş birliğinin ve erken tanının son derece önemli olduğunu vurguladı.DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da, her iki kurumun, kadınların meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için önemli bir iş birliği içinde olduklarını ve bu seminerlerin ülke geneline ulaşması için iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.Görüşmeler sırasında sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin toplum yararına ortak çalışmalar yürütmelerinin çok önemli olduğunu belirten Malkoç, erken tanı ve farkındalık için uzmanlar ile kadınları daha çok biraraya getirecek çalışmalar yapılacağını kaydetti.