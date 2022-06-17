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Gazimağusa bölgesi Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerine terhis plaketi verildi

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Gazimağusa bölgesi Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerine terhis plaketi verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan, görev süresi sona eren Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri terhis töreninde yaptığı konuşmada, bunun bir veda töreni olmadığını ve vatan savunmasında ihtiyaç olduğu takdirde yine hizmet vermekten çekinmeyeceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosuyla yıllar içinde daha da gelişen ve her türlü donanıma sahip olan bir kuruluş olduğunu belirten Tatar, her türlü doğal afete karşı ülkenin ve vatandaşların savunmasında büyük rol oynayan kuruluşun, halka güven veren bir yapıya ulaştığını belirtti.

Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bütün personeline teşekkür ederek, yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminde bulundu.

Etkinlikte Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneği iki grup olarak dans gösterileri sunarak büyük alkış aldılar. 

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