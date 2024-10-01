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Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor

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Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor
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Gazimağusa Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Birimi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için etkinlik organize etti. Yeni binasına taşınan Sosyal Destek Hizmetleri Birimi, gün dolayısıyla üyeleriyle ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. 
Dünya Yaşlılar Günü’ne özel olarak başlatılan etkinlikler yarın İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenecek sohbet atölyesiyle devam edecek
 
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