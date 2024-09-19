Gaziler Günü kutlanıyor

Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Törene Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve muharip dernek temsilcileri de katıldı.

Törende Atatürk Atatürk önüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

-Ahmet Vural

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, törende yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, Türk tarihinin müstesna, onurlu şanlı kahramanıdırlar” dedi.

Vural, gazilik ünvanının ömür boyu taşınacak bir şeref, ailelerine bırakacakları paha biçilmez bir ünvan olduğunu, KKTC ve Türkiye’nin egemenlik ve özgürlüğünü şehit ve gazilerin sayesinde kazandığını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük, egemenlik ve devletine yönelik tehditlerin bilinciyle hareket etmesi gerektiğini de belirten Ahmet Vural, bazı kesimler tarafından adada federal bir çözüm istendiğini ifade etti ve “Bizler için esas olan KKTC’nin yaşatılması, yüceltilmesi ve tanınarak uluslararası alanda hak ettiği yeri almasıdır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınma çağrısının son derece önemli olduğunu ifade eden Vural, Türkiye ve KKTC’nin birlik beraberliğini koruyarak, bayraklarını dalgalandırmaya devam edeceğini kaydetti.

-Torun

Torun, konuşmasında Atatürk’ün “Büyük Millet Meclisinin hakkımda yeni bir rütbe ve gazi ünvanı ile tecelli eden iltifatları doğrudan doğruya sizindir” dediğini belirtti.

Torun, “Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarında altın harflerle yazılan kahramanlar; toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin bölgede bir istikrar unsuru olduğunu, birlik ve beraberliğini tüm tehditlere rağmen sürdürebildiğini kaydeden Torun, bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Torun, Türk toplumunun ahlaki değerlerinin başında “vefa” geldiğini, bu duygunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerlerinin merkezinde da yer aldığını da ifade etti.

Gazilere seslenen Torun, “Şundan emin olunuz: Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” dedi.

Gazilerin, sergilediği kahramanlık, cesaret ve fedakarlığın her zaman güç ve ilham kaynağı olduğunu belirten Torun, “Milletimizin esareti kabul etmeden ve istiklalinden taviz vermeden yaşamasının temelinde, sizlerin temsil ettiği bu anlayış, bu duruş vardır” dedi.

Gaziler Günü nedeniyle daha sonra Boğaz Şehitliği'nde de tören düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesiyle 19 Eylül, Gaziler Günü olarak ilan edilmişti.