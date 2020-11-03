Gazeteciler Birliği genel kurulu cumartesi yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) genel kurul toplantısı bu cumartesi yapılıyor.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da başlayacak genel kurul, KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta yer alacak. Genel kurulda, KTGB yönetim ve denetim organlarının yanı sıra BRT ve TAK temsilcileri seçilecek. Temsilcilik için adaylık başvurularının en geç 6 Kasım saat 10.29’a kadar yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin genel kurulunun 26 Eylül’de yapılacağı açıklanmış ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelenmişti.

Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlemin alınacağı genel kurul, hava koşullarının uygun olması durumunda açık havada, hava koşullarının uygun olmaması durumunda ise Paradise Park’ın geniş salonunda yapılacak.

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Birlik yönetimine ve BRT ile TAK temsilciliklerine aday olacakların genel kurul ilanından, genel kurulun yapılacağı tarihin 24 saat öncesine kadar KTGB’ne yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Disiplin ve onur kurulu üyeliklerine ise genel kurul günü de başvuru yapılabiliyor.