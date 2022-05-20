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Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu

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12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Bir Liderin Son Sözleri-Denktaş” konulu söyleşiye katılan Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman, Melekler Yayıncılık standında kitabını da imzaladı

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Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu

Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu.

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Bir Liderin Son Sözleri-Denktaş” konulu söyleşiye katılan Karaman, Melekler Yayıncılık standında kitabını da imzaladı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde yer alan 12. Kocaeli Kitap Fuarı 22 Mayıs Pazar günü sona erecek.

- Kıbrıs Gazilerini ve Azerbaycan Türklerini ziyaret

Züleyha Karaman, ayrıca Kocaeli’nde Kıbrıs gazilerini ve Haydar Aliyev Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Nurettin Recep Sağlık, Karaman’a, şehitler müzesini gezdirdi, Gaziler Evi hakkında bilgi verdi ve muharip gaziler rozeti taktı. 

Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Bilal Dündar da, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ve Azerbaycan Türklerinin mücadelesine desteğinden dolayı Karaman’a teşekkür belgesi verdi.

Züleyha Karaman, her iki ziyarette de kitaplarını takdim etti. 

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