Gazeteci Süleyman Ergüçlü, birinci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kıbrıs Türk basınına önemli hizmetleriyle tanınan gazeteci Süleyman Ergüçlü, ölümünün birinci yıl dönümünde, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.Ailesi, gazeteci arkadaşları ve bir dönem başkanlığını da yaptığı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcilerinin katıldığı anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Süleyman Ergüçlü ile birlikte Kıbrıs’ta çok sesliliğin ve özel yayıncılığın hayata geçmesi için birlikte çalışma yaptığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Süleyman Ergüçlü’nün Anamur’un Sesi, BRT, Kıbrıs Gazetesi ve internet gazetesinde önemli görevlerde bulunduğunu anlattı.Süleyman Ergüçlü’nün sosyal yaşamın içinde olan, iletişimi güçlü ve iyi bir aile babası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklardan bir Süleyman Ergüçlü geçti. Yaptıkları, hizmetleri ve vasiyetiyle kalbimizde yaşamaya devam edecektir” dedi.Tatar, “Yusuf, Ziya ve Hazar ona layık evlatlardı. Keşke daha çok yaşasaydı da Hazar’ın başarısını görebilseydi. Kalbimizde yaşamaya devam edecek” ifadelerini kulandı.Merhum Süleyman Ergüçlü’nün eşi Neşe Ergüçlü duygularını ifade ederken “Bir yılın sonunda yine büyük bir sevgiyle anıldığını görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.Kızı Hazar Ergüçlü babasıyla ilgili duygularını, “Babam bize ülkemizi sevmeyi, adaletli olmayı öğretti. Kıbrıs ve Lefkoşa aşığıydı. Umarım buralarda bir yerlerde bizi görüyordur.” sözleriyle dile getirdi.Anma töreninde dostları ve meslektaşları da Süleyman Ergüçlü ile anılarını paylaşarak Ergüçlü’yü rahmetle andı.Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.Kıbrıs Türk basınının önemli isimleri arasında yer alan ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ile TV Haber Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ergüçlü, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığı da yapmıştı. Ergüçlü’nün yayımlanmış kitapları da bulunuyor.