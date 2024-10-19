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GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
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GAÜ öğrencilerinden kan bağışı

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GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencileri, ulusal tedarik gereksinimleri doğrultusunda kan stoğuna katkıda bulunmak amacıyla KKTC Sağlık Bakanlığı Kan Bankası, “KKTC Talasamia Derneği Kan Bağışçısı Kazanım Birimi” yararına kan bağışı yaptı.


GAÜ Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, GAÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı'nın koordinasyonunda öğrencilerin içinde bulundukları KKTC Fenerbahçe Taraftar Derneği, Galatasaray Taraftar Derneği ve Beşiktaş Taraftar Derneği'nin diğer üyelerince kan bağışında bulunuldu.


Açıklamada ülkenin en önemli sorunlarından biri olan kan stoğu yetersizliği konusuna dikkat çekip, farkındalık yaratma hedefiyle düzenlenen etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı duyulan mutluluk paylaşılarak, bağışçılara teşekkür edildi.
 
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