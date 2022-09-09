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Gastroshow Girne etkinliği 17 Eylül’de

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Girne Belediyesi ev sahipliğinde, 17 Eylül Cumartesi günü Gastroshow Girne etkinliği düzenlenecek.

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Gastroshow Girne etkinliği 17 Eylül’de
 Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 12.00-22.00 saatleri arasında tarihi Girne Bandabulya'sı ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yer alacak Gastroshow Girne etkinliğinin amacının, Kıbrıs gastronomisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazedeki katılımcıları ağırlayarak, adanın  zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve turizm kenti Girne'de Kıbrıs mutfağını vitrine çıkarmak olduğu kaydedildi.

Yerel ve otantik lezzetlerin hazırlanması, üretimi ve tadımı ile ilgili görsel şovlar, otantik lezzetleri üreten kadınların bire bir açıklamalı ve görsel paylaşımları, ambalajlanmış yerel tatlarının stand satışları, otantik Kıbrıs mutfağına ait sıcak/soğuk yiyeceklerin satış ve servisi gün boyunca Bandabulya'da misafirlere sunulacak.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde ise 13.30-15.00 saatleri arasında, Otantik Kıbrıs Mutfağı konulu bir panel gerçekleştirilecek. Kıbrıs gastronomi dünyasından değerli konuşmacıların yer alacağı panel, bilgi ve deneyim paylaşımları ile adanın zengin mutfak kültürüne ışık tutacak. Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

 
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