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Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü 1000 ağaç dikti

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Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü 1000 ağaç dikti
 
 
Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü geçtiğimiz yıllarda Kalkanlı Tepebaşı arasında çıkan yangında tamamen yanan bölgeleri ağaçlandırmak için geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği etkinlikte 1000’e yakın fidan dikti.





2022 yılı için planladıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerden ilki olan “Geleceğimiz için fidan dikiyoruz” etkinliği ile geleceğimize ve çocuklarımıza yatırım yapmayı hedeflediklerini söyleyen kulüp yetkilileri Kalkanlı Bölgesinde yanan ormanlarımıza 1000’e yakın yeni fidan diktiklerini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.



 
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