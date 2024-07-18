Galatasaraylılar Şampiyonluğu Kutladılar

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu, Girne The Arkın Colony Otel’de gerçekleştirdiği 2023-2024 sezonu şampiyonluk balosuyla Galatasaray’a gönül veren taraftarla unutulmaz bir gece yaşattı

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, 16 Temmuz Salı akşamı Girne The Arkın Colony Otel bünyesindeki The Garden’da gerçekleştirdiği balo ile 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu Galatasaray’a gönül veren taraftarlarla birlikte doyasıya kutladı.Dernek Başkanı Talat Karapelit, Galatasaray SK Başkanı Dursun Özbek Ve Başbakan Ünal Üstel'inde katıldığı gecede Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasında büyük coşku yaşadılar.Sarı kırmızılı taraftarların yoğun katılımı ile gerçekleşen gecede şampiyonluk kupaları da adaya getirildi.Gecenin sonunda şampiyonluk pastası Başbakan Üstel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, işadamı Erbil Arkın ve KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit tarafından birlikte kesildi.