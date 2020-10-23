Fuat Oktay bayraklarla karşılanacak

Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için ülkemize gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı Fuat Oktay'ı havaalanında ellerinde bayraklarla vatandaşlar karşılamaya geldi.
Bu arada Fuat Oktay'ın yarın adadan ayrılacağı bildirildi.
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