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“Fotoman 2022 Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni” yarın

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“Fotoman 2022 Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni” yarın
 

  Yakın Doğu Üniversitesi’nde yarın 33 farklı ülke fotoğrafçısının ödüllü 56 fotoğrafının sergileneceği “Fotoman 2022 Fotoğraf Sergisi” açılıyor.

Sergi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda saat 17.00’de yer alacak.

Sergi açılışına, yarışmayı düzenleyen Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze ve Salon Başkanı Nino Mgenashvili de katılacak. Yarışmada başarı gösteren Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına da, salonda ödülleri takdim edilecek.

“1. Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması Fotoman 2022”, Gürcistan, Etiyopya ve Cezayir’de fotoğraf alanında faaliyet gösteren dernekler tarafından düzenlendi.

 
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