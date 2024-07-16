banner913
banner932
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
19 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
35 0
 
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
21 0
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
68 0
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
70 0
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
27 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
51 0
banner1032

“Folklorama” müzikali 20 Temmuz kutlamaları kapsamında perşembe akşamı sahneleniyor

banner1020

Folklorama müzikali, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bu Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda izleyicilerle buluşacak.

banner974
“Folklorama” müzikali 20 Temmuz kutlamaları kapsamında perşembe akşamı sahneleniyor
banner971
KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Gazimağusa’da sahnelenecek Folklorama 2024 müzikali için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZMİRDOB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) iş birlikleriyle sahnelenecek Folklorama 2024 müzikali, ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenecek.
Açıklamaya göre müzikal, Türk coğrafyasının bilindik türkülerini ve zengin folklorik dokusunu sanatın evrenselliğiyle harmanlayarak sahneye taşıyor.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.