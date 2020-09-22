FODER ve Telsim işbirliği protokolünü yeniledi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Telsim arasındaki protokol, Kıbrıs Türk Fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak, fotoğraf çalışmalarını desteklemek ve teknolojik olarak derneği geliştirmek amacıyla bir kez daha imzalandı.

FODER’in Lefkoşa Suriçi’ndeki Binası’nda gerçekleşen protokol imza törenine, Telsim Genel Müdürü Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve FODER Başkanı Ramadan Gümüşok katıldı.

GÜMÜŞOK: “TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRİP, EĞİTİMLERİMİZİ DİJİTAL ORTAMDA ONLİNE ŞEKİLDE YAPMAYI PLANLIYORUZ.”

Telsim ile imzalamış oldukları yeni işbirliği protokolü çerçevesinde birçok projeye imza atılacağını söyleyen FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Telsim ile yıllardır devam eden iyi ilişkilerin ve başarılı yarışmaların olduğunu vurguladı. Gümüşok, “Çocuklar için sanatı yayabileceğimiz birçok etkinliğimiz Telsim’in imzasını taşıyor.” dedi. Gümüşok, bu sene de diğer protokoller gibi Telsim’den teknoloji desteği alacaklarını söyledi. Gümüşok, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecinden dolayı, derneğimizin çalışmalarında bazı farklılıklar olacaktır. Teknolojiyi geliştirip eğitimlerimizi dijital ortamda online şekilde yapmayı planlıyoruz.” dedi. Bu yeni dönemde, yeni protokolle birçok etkinliğe Telsim ile birlikte imza atacaklarının altını çizen Gümüşok, Telsim’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TANPINAR: “FOTOĞRAF SANATININ YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA BU YIL SEKİZİNCİ KEZ BİRARAYA GELİYORUZ .”

FODER ile sekiz yıldır işbirliklerinin devam ettiğini ve devamlılığının sağlanması amacıyla biraraya gelindiğinin altını çizen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “FODER sekiz yıl boyunca bizimle birlikte birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu çalışmalardan Telsim olarak son derece mutlu olduk.” dedi. Tanpınar, FODER işbirliğinde gerçekleştirilen tüm projelerin ve bu projeler kapsamındaki yarışmaların yetişkinler düzeyinden çocuk düzeyine çekilmesinin de büyük ses getirdiğinin altını çizdi. Bu yeni dönemde FODER’in yeni başkanıyla birlikte işbirliği protokolünü imzalamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz diyen Tanpınar, “Tüm FODER yönetim ve üyeleriyle bugüne kadar çok iyi ilişkilerimiz oldu, bundan sonra da aynı ilişkiler içinde tüm çalışmalarımızı aynı heyecanla devam ettireceğiz.” dedi. Telsim ailesi olarak, FODER’e hem teknolojik anlamda desteklerinin hem de ortak düzenlenecek yarışma ve sergilerde dernekle beraber işbirliği içerisinde devam edeceğini vurgulayan Tanpınar, “Bir kez daha tüm FODER yönetimine ve üyelerine, ayrıca sayın başkana çok teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

