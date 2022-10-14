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FODER sezon açılışını gerçekleştirdi

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FODER sezon açılışını gerçekleştirdi
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında dün akşam sezon açılışını yaptı.
Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyeleri, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren fotoğraf derneğinin yöneticileri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli açılış kokteylinde yer aldı.
Gecede fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine paylaşımlarda bulunuldu, çeşitli anılar paylaşıldı.
FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, yönetim kurulu adına gecede yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yapılan tüm fotoğraf çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini ve FODER’in yeni sezonda farklı ve özel projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.
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