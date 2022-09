Fazıl Say, Salamis'te müzikseverlerle buluştu

Besteci ve piyanist Fazıl Say, dün akşam Salamis Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Piyano virtüözü Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin açılışında "İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri" ile Salamis Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu.Fazıl Say, konser öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, festivalin çok değerli bir boyuta ulaştığını belirterek, Salamis Harabeleri'nin bulunduğu alanda 5 yıl önce de konser verdiğini hatırlattı.KKTC'nin artık sanatla ön plana çıktığına değinen Say'ın konseri, ilgiyle dinlendi.Fazıl Say'ın; Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu İlk Şarkılar'da, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik etti. Say, bu konserde İlk Şarkılar'ın yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirdi.Konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.