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Farklı kültürler İskele’de buluştu

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Ülkedeki farklı kültürler İskele’de buluştu. İskele Belediyesi tarafından bu yıl 5. düzenlenen “Kültürlerin kaynaşması” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

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Farklı kültürler İskele’de buluştu
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İskele Belediyesi, Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin beşincisini düzenledi.
Konser ve dans gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, üçüncü ülke vatandaşlarının yerel yiyeceklerinin de satıldığı tezgahlar kuruldu.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Kültürlerin Kaynaşması etkinliğimizi, bu yıl çıtamızı daha da yükselterek, üzerine güzellikler katarak hazırladık. Her bir noktasında büyük bir emek olan etkinlik alanımızda, sizlerin sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirebilmesi adına çok çalıştık. Bizlerin her zaman söylediği gibi; dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın düzenlediğimiz bu etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kültürlerimizi İskele’mizde buluşturmayı amaçladık.” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin özelde İskele’nin genelde ise KKTC’nin yurt dışında tanıtımına çok ciddi katkılar sağladığına inandığını belirten Sadıkoğlu, “Kardeşlik, sevgi ve hoşgörü bu topraklarda hep var olsun” dedi.
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